Муниципальный форум «Управдом» прошел в Реутове

В Реутове 22 мая на базе Фонда социальной помощи населению состоялся очередной форум «Управдом». Главной темой обсуждения стали актуальные практики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В мероприятии приняли участие представители городской администрации, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и жители города.

Особое внимание участники уделили работе с должниками за жилищно-коммунальные услуги, вопросам отключения электроэнергии в городском округе, поверке приборов учета и отчетности управляющих компаний перед собственниками многоквартирных домов.

Заместитель главы Реутова Владимир Климов в своем вступительном слове поблагодарил собравшихся за помощь участникам специальной военной операции. Он отметил важность поддержки бойцов на передовой, подчеркнув, что медикаменты, продукты и тактическое снаряжение востребованы и являются весомым вкладом в общую победу.

Кроме того, Климов озвучил предложение собственников жилья о введении единого стандарта годовых отчетов управляющих компаний. По его словам, необходимо четко определить статьи и сроки отчетности, чтобы установить единые требования для всех УК.

В ходе форума представители собственников, председатели советов многоквартирных домов, ТСЖ, ТСН и ЖСК получили разъяснения по большинству вопросов и обозначили пути их решения. Все замечания и пожелания были зафиксированы в протоколе.

Итоговый отчет по результатам обсуждений планируется рассмотреть на следующем муниципальном форуме, который состоится 25 сентября 2025 года.