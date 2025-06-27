Муниципальный форум «Управдом» прошел в Ногинске

Муниципальный форум «Управдом» объединил активных жителей, председателей и членов советов многоквартирных домов, а также представителей ключевых организаций. В Центре культуры имени Калиниченко в Ногинске собрались сотрудники Мособлгаза, управляющих компаний, Министерства ЖКХ Московской области, Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и администрации Богородского округа.

Основной темой обсуждения стали новые требования к газовой безопасности, вступающие в силу с апреля 2025 года. В соответствии с новыми нормами, в многоквартирных домах с газовыми колонками необходимо заменить алюминиевые гофры дымоходов на более надежные стальные аналоги.

Мособлгаз разъяснил порядок действий. За 30 дней до планового технического обслуживания жильцы получат уведомление о необходимости замены гофры. Если требование не будет выполнено, собственнику направят официальное предписание с 20-дневным сроком на устранение нарушений. Все работы должны проводиться исключительно специализированными организациями, имеющими соответствующую аккредитацию.

Эти меры направлены на снижение рисков утечек газа и предотвращение возможных аварийных ситуаций.

Кроме того, участники форума обсудили вопросы подготовки к предстоящему отопительному периоду. Особое внимание было уделено необходимости тесного взаимодействия управляющих компаний и советов многоквартирных домов для оперативного решения возникающих проблем.