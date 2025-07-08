Муниципальный форум «Управдом» прошел в Наро-Фоминске

В форуме «Управдом» приняли участие представители управляющих компаний и председатели многоквартирных домов. Во время мероприятия обсудили проведение собраний собственников жилья онлайн.

Участники форума отметили, что решение жилищных проблем через цифровые платформы ускоряет процесс, увеличивает кворумы и сокращает бюрократию. Это одна из ключевых задач 2025 года в стране.

В Наро-Фоминске уж 62 многоквартирных дома провели собрания с достижением кворума. На данный момент процедуру осваивают еще 66 домов. Актуальный перечень адресов доступен на сайте и регулярно обновляется. Уже в июле практикой цифровых собраний охватит еще 40 домов.

«Главная сила „Управдома“ — в открытости. Когда жители видят, что их инициативы реализуют, а проблемы решаются, растет доверие, а вместе с ним — и качество жизни в округе», — сказал заместитель главы Алексей Гусаков.

Такие встречи — системная работа. В округе ежегодно проходит не меньше четырех форумов.