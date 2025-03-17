Муниципальный форум «Управдом» прошел в Котельниках

Юбилейный форум с участием председателей советов многоквартирных домов и жилищных активистов провели в Котельниках. Одной из тем обсуждения стал пилотный проект по проведению общих собраний в ГИС ЖКХ.

В мероприятии поучаствовали замглавы городского округа Алексей Левшин, представители управления ЖКИ, местной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, территориальных отделений муниципалитета и управляющих компаний округа.

На встрече разъяснили, как можно организовать общее собрание собственников в формате заочного голосования с использованием системы ГИС ЖКХ. Большинство вопросов участников дискуссии было связано с функционалом площадки.

Жителям напомнили, что электронное голосование позволяет сделать процедуру прозрачной, оперативной и дает возможность поучаствовать в нем удаленно. Для использования системы нужно авторизоваться в ней с помощью учетной записи на «Госуслугах», перейти в раздел «Голосование на дому» и нажать «Проголосовать» за одно из решений.