Муниципальный форум местного отделения партии «Единая Россия» прошел в Химках. Он объединил депутатов всех уровней, а также общественных деятелей, ветеранов СВО и представителей предприятий. Событие помогло парламентариям определить основные направления работы в будущем году.

Мероприятие стало продолжением форума «Подмосковье-2026». Оно было направлено на подведение итогов работы и определение новых задач в преддверии избирательной кампании 2026 года.

«Основой деятельностью партии является народная программа. В Химках в народную программу 2021 года собрано 14 тысяч наказов. На данный момент большая часть из них выполнена, но еще есть над чем работать», — сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

По народной программе в Химках построили надземный переход у ЖК «Солнечная система», обновили лесопарк и парк имени Толстого, капитально отремонтировали гимназию № 23, школу № 8, роддом и другие социальные объекты.

На форуме встретились депутаты Государственной думы и областной, местные парламентарии, молодогвардейцы и общественники.

«Наша задача — продолжать работу над тем, чтобы каждый житель мог гордиться своей страной и ее успехами. Мы вместе будем поддерживать инициативы, направленные на сохранение и приумножение культурного развитие, развитие образования, науки, укрепление здоровья нации», — сказала глава Химок Елена Землякова.

Одним из важных направлений работы останется поддержка участников СВО.