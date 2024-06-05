Муниципальный этапа конкурса «Воспитатели России» прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатели России». В нем приняли конкурса участие 15 педагогов из образовательных учреждений городского округа.

Участники представили конкурсные материалы, включающие видеоролик и письменную работу, описывающую программы, образовательные методики или технологии.

По решению экспертного совета победителями муниципального этапа стали педагоги Юлия Маркина, Татьяна Логунова и Валентина Бабанова.

Работы победителей направят на региональный этап конкурса. Цель проведения конкурса заключается в выявлении, поддержке и распространении инновационного педагогического опыта, стимулировании успешной работы педагогов дошкольного образования и популяризации профессии.

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