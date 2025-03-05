Муниципальный этап всероссийского турнира по бадминтону прошел в Раменском

Муниципальный этап всероссийского турнира по бадминтону прошел в спортивном комплексе «Борисоглебский». В нем приняли участие 20 команд.

Муниципальный этап всероссийского турнира в Раменском получил название «Проба пера», так как все участники — начинающие спортсмены.

«Самым младшим участникам — по семь или восемь лет. Это муниципальный этап всероссийских соревнований среди школьных спортивных клубов образовательных учреждений Раменского муниципального округа. Турнир проходит в пятнадцатый раз», — рассказал Сергей Марков, главный судья турнира «Проба пера», тренер по бадминтону спортивной школы «Раменское».

Соревнования организованы для того, чтобы привлечь больше детей к бадминтону. Самые сильные команды получат возможность выйти на всероссийский уровень.

«Спортсмены всегда успешно преодолевали отбор и проходили в следующий этап. Популярность бадминтона красноречиво демонстрирует количество участников. В соревнованиях принимают участие 20 команд Раменского муниципального округа в возрастных категориях 2014-2016 и 2011–2013 годов рождения, при этом формат проекта позволяет вместить все состязания в один день», — отметила директор спортивной школы «Старт» комитета по образованию Раменского муниципального округа Вера Плеханова.

В возрастной категории 2014–2016 годов рождения победила команда школы № 9, сборная Ново-Харитоновской школы № 10 заняла второе место.

В возрастной категории 2011–2013 годов рождения первыми стали ребята из Ильинской школы № 25, вторыми — спортсмены из школы № 1 в Раменском, а третье место завоевала команда Ново-Харитоновской школы № 10.

В итоге команды школ № 9 и № 25 представят Раменский на областном этапе всероссийского турнира «Проба пера».

Отметим, спортивный комплекс «Борисоглебский» давно ассоциируется с соревнованиями бадминтонистов, так как здесь созданы все условия для этого вида спорта.