Муниципальный этап всероссийского фестиваля ГТО прошел в Ногинске | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 12:50 Муниципальный этап всероссийского фестиваля ГТО прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Муниципальный этап Всероссийского фестиваля ГТО прошел на стадионе «Знамя» в Ногинске. Состязания приурочили к 10-летию со дня возрождения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Участие в фестивале приняли школьники со всего Богородского округа. Лучшие из них будут представлять округ на региональном этапе. Для участников фестиваля подготовили три станции: бег на длинную и короткую дистанцию, метание ядра и воркаут.

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«Сдавать нормы ГТО могут не только юниоры, взрослые, но и ветераны. Это оздоровление нации, спорт и жизнь», — сказал депутат Богородского городского округа Сергей Жулябин.

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На церемонии открытия участников наградили знаками отличия за прошлые этапы. Золотые, серебряные и бронзовые значки позволяют абитуриентам при поступлении в вузы получить дополнительные баллы.

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