Муниципальный этап военно-патриотической игры прошел в Чехове

Участники разделились на три возрастные группы. В каждой команде были распределены роли: командир, военкор, инженер-сапер, медик, оператор беспилотников, связист и штурмовик. Ребята соревновались в строевой, физической и огневой подготовке, тактике, военной истории и тактической медицине.

Для младших групп добавили викторину «Герои в форме», спортивную игру «Снайпер», маршрутную игру «Зарничка 2.0» и конкурс «Приветствие отряда». Старшие команды также проходили испытания по радиационной, химической и биологической защите и участвовали в тактической игре на местности.

Глава округа Михаил Собакин отметил, что благодаря юнармейскому движению у ребят воспитывается патриотизм, сила, выносливость, ловкость и умение работать в команде. Участница отряда «Витязь» Евгения Еретенко призналась, что сильно волновалась, но смогла взять себя в руки и поверила в себя. В итоге ее команда заняла первое место.

Победителем в общем зачете стал отряд «Орленок» из Любучанской школы. Он будет представлять округ на региональном этапе, который будет проходить с 17 апреля по 10 июня. Призерами стали команды из Чехова-3 и средней школы № 3. Все образовательные учреждения получили денежные сертификаты на развитие материальной базы для подготовки к следующим соревнованиям.