Муниципальный этап студенческого фестиваля начался в Подольске
Традиционный фестиваль «Студенческая весна» стартовал в Подольске. Город в этом году впервые стал площадкой для проведения муниципального этапа конкурса.
Первый день масштабного мероприятия прошел в Доме культуры имени Лепсе. Более 40 участников демонстрировали свои способности по двум направлениям — инструментальному и вокальному. Было представлено 26 номеров от разных колледжей городского округа.
В состав жюри вошли основатель студии современной музыки Вячеслав Коннов, профессиональный гитарист Арсен Гукасян и ведущий Денис Терентьев. Они по достоинству оценили яркие выступления юных артистов.
В колледже «Московия» есть три музыкальных коллектива, сформированные из студентов разных курсов. Ради фестиваля ребята объединились в одну группу под названием «Вермилион» и исполнили символичную песню «Музыка нас связала».
«На подготовку номера у нас ушло чуть больше месяца. Мы учили эту песню просто для себя, чтобы выступать в колледже, а потом решили, что это замечательная песня для конкурса», — рассказали участники группы.
Студенты проявят себя еще в двух творческих направлениях — театральном и танцевальном. После завершения муниципального конкурса победители получат путевки на региональный этап фестиваля.