Муниципальный этап студенческого фестиваля начался в Подольске

Традиционный фестиваль «Студенческая весна» стартовал в Подольске. Город в этом году впервые стал площадкой для проведения муниципального этапа конкурса.

Первый день масштабного мероприятия прошел в Доме культуры имени Лепсе. Более 40 участников демонстрировали свои способности по двум направлениям — инструментальному и вокальному. Было представлено 26 номеров от разных колледжей городского округа.

В состав жюри вошли основатель студии современной музыки Вячеслав Коннов, профессиональный гитарист Арсен Гукасян и ведущий Денис Терентьев. Они по достоинству оценили яркие выступления юных артистов.

В колледже «Московия» есть три музыкальных коллектива, сформированные из студентов разных курсов. Ради фестиваля ребята объединились в одну группу под названием «Вермилион» и исполнили символичную песню «Музыка нас связала».