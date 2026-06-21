Муниципальный этап спортивного марафона прошел в Серпухове

На стадионе «Спартак» в Серпухове 20 июня стартовал муниципальный этап Всероссийского марафона «Земля спорта — 2026». В соревнованиях приняли участие команды территориальных отделов городского округа.

За справедливость и точность результатов отвечала судейская коллегия — инструкторы по спорту Межпоселенческого центра физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы «Надежда».

Марафон включал состязания по двум дисциплинам. В «Пляжном волейболе» смешанные команды продемонстрировали слаженность действий, технику и умение работать в паре. «Сельский дрифт» — командные соревнования на скорость прохождения круговой трассы с комплексом спортивных упражнений и препятствий.

Трасса состояла из восьми этапов: челночный бег, берпи, перенос груза, преодоление барьеров, работа с гирей, прыжки со скакалкой, упражнения с обручами и зигзагообразный маршрут. Участники проявили выносливость, силу и ловкость, преодолевая испытания и поддерживая друг друга на каждом этапе.