Муниципальный этап соревнований школьных спортклубов начался в Серпухове

Центр внешкольной работы Комитета по образованию администрации городского округа Серпухов организовал очередной этап традиционных соревнований, которые проводятся в Московской области уже более десяти лет. В этом году участниками стали школьники 2011–2012 годов рождения.

Программа соревнований, рассчитанная на три дня, обещает быть насыщенной и увлекательной. В первый день ребята соревнуются в шашках, тэг-регби и участвуют в интеллектуальном конкурсе «брейн-ринг» на тему «Моя Родина — великая страна». Второй день посвящен легкой атлетике и футзалу, а завершится мероприятие в пятницу играми по баскетболу 3 на 3.

Особенностью соревнований стало включение баскетбола в программу впервые за всю историю мероприятия. Также продолжает набирать популярность тэг-регби — вид спорта, который появился в муниципалитете три года назад и уже стал любимым среди школьников.

«Постоянное обновление программы — добавление новых дисциплин и исключение устаревших — поддерживает интерес участников и способствует их разностороннему развитию. Мы также наблюдаем рост числа команд: с восьми в прошлом году до девяти в этом», — отметила методист Центра внешкольной работы Елена Терешонок.

Победители муниципального этапа представят Серпухов на региональных соревнованиях, а сильнейшие команды смогут побороться за звание лучших на всероссийском уровне.