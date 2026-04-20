Муниципальный этап соревнований по безопасности прошел в Дмитрове

Муниципальный этап всероссийских соревнований «Школа безопасности» завершился в Центре зимних видов спорта. В состязаниях участвовали14 команд — 10 старших и четыре младших.

Школьники соревновались в умении действовать в экстремальных ситуациях — от пожара до первой помощи пострадавшему. Ребята проходили полосу препятствий, учились оказывать первую помощь и тушить условный пожар, показывали физическую подготовку и отвечали на вопросы о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.

В конкурсе комиксов на тему «Школа безопасности» жюри оценивало и содержание, и оформление. Абсолютным победителем стала Синьковская школа № 1. По итогам соревнований первое место заняла команда лицея № 4, второе место — у Внуковской школы, замкнула тройку призеров Синьковская школа № 1

Победители муниципального этапа представят Дмитровский округ на региональных соревнованиях «Школа безопасности».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что такие соревнования — это воспитание настоящего характера, умения работать в команде и не теряться в сложной ситуации. «Рад, что наши ребята показывают такие высокие результаты. Горжусь каждым участником и желаю победы на региональном этапе!» — сказал руководитель муниципалитета.