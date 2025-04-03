Муниципальный этап «Президентских состязаний» среди школьников прошел в Химках

На базе «Тридцать первой школы» состоялись спортивные соревнования, в которых приняли участие более 280 учеников из 24 школ города. Турнир включал испытания на выносливость и командные эстафеты, победителями стали учащиеся образовательного учреждения «Лига первых».
Каждая команда формировалась из учеников одного учебного класса — по шесть мальчиков и девочек. Участники соревновались в двух дисциплинах: спортивное многоборье и «Веселые старты». По итогам состязаний второе место заняли школьники из «Триумфа», а третье — команда лицея № 12.
«Президентские состязания» — это всероссийские соревнования для школьников, которые проходят в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Их главная цель — укрепление физического здоровья подрастающего поколения и вовлечение детей в спорт.
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Врачи НИКИ детства напомнили симптомы весеннего конъюнктивита
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте