Муниципальный этап «Президентских состязаний» среди школьников прошел в Химках

На базе «Тридцать первой школы» состоялись спортивные соревнования, в которых приняли участие более 280 учеников из 24 школ города. Турнир включал испытания на выносливость и командные эстафеты, победителями стали учащиеся образовательного учреждения «Лига первых».

Каждая команда формировалась из учеников одного учебного класса — по шесть мальчиков и девочек. Участники соревновались в двух дисциплинах: спортивное многоборье и «Веселые старты». По итогам состязаний второе место заняли школьники из «Триумфа», а третье — команда лицея № 12.

«Президентские состязания» — это всероссийские соревнования для школьников, которые проходят в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Их главная цель — укрепление физического здоровья подрастающего поколения и вовлечение детей в спорт.