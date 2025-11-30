Муниципальный этап по футболу Единой школьной лиги Подмосковья прошел в Дубне

В Дубне юные спортсмены борются за выход в финал по футболу в рамках Единой школьной лиги Подмосковья. Уже определили фаворитов территориальной группы «Большая Волга» — это команды из образовательных учреждений № 7 и № 11.

Юные футболисты обратились к амбассадору Евгению Алдонину, который в феврале проводил для них мастер-класс.

«Мы слышали, что вы приболели, и все очень переживаем. Желаем вам скорейшего выздоровления! Пусть силы возвращаются каждый день, а настроение становится только лучше. Мы тренируемся, стараемся и будем играть так, чтобы вы нами гордились», — сказали ребята.

В рамках Единой школьной лиги Подмосковья проходят игры по шахматам, волейболу, баскетболу и футболу. Уже определили фаворитов по футболу в территориальной группе «Большая Волга». Сборные образовательных учреждений № 7 и № 11 прошли в следующий этап.

Отметим, в этом году в областных соревнованиях стало в пять раз больше участников. К пилотному проекту присоединились около 40 муниципалитетов Подмосковья, так как межрегиональные турниры доказали свою эффективность.

В Дубне соревнования пройдут до конца учебного года. Команды, которые наберут наибольшее количество баллов, представят муниципалитет на региональном уровне. Ребята сразятся с ровесниками из других 50 округов.

«Уже второй год в Дубне реализуем проект „Школьная лига“. Все наши образовательные учреждения участвуют, ребята играют с большим энтузиазмом, ждут встреч с амбассадорами. Главное — каждый из них занимается любимым видом спорта и поддерживает хорошую физическую форму. Будем продолжать поддерживать наших ребят, учителей и инфраструктуру школ города, ведь детский спорт — это про силу воли и веру в себя» — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров