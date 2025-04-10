Муниципальный этап патриотической игры «Зарница» прошел в Шатуре

Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в школе села Петровское. В нем приняли участие восемь команд.

Ребята соревнуются в знании истории, сборке и разборке автомата, строевой подготовке, эстафете, оказании первой медицинской помощи. Всего предусмотрено восемь этапов, из них новый — лазертаг.

«Участвуют четыре человека. Задача — поразить противника за препятствиями, то есть нанести ему урон. Это тактическая игра на местности», — рассказал главный судья соревнований Иван Сапрыкин.