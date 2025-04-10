Муниципальный этап патриотической игры «Зарница» прошел в Шатуре

Муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в школе села Петровское. В нем приняли участие восемь команд.
Ребята соревнуются в знании истории, сборке и разборке автомата, строевой подготовке, эстафете, оказании первой медицинской помощи. Всего предусмотрено восемь этапов, из них новый — лазертаг.
«Участвуют четыре человека. Задача — поразить противника за препятствиями, то есть нанести ему урон. Это тактическая игра на местности», — рассказал главный судья соревнований Иван Сапрыкин.
Патриотическую игру посвятили Году защитника Отечестве и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия в школе прошла встреча с участником Чеченской войны Олегом Языковым и бойцом спецоперации Василием Карповым. Они рассказали о фронтовом пути и ответили на вопросы ребят. Военнослужащий в зоне СВО поблагодарил школьников за письма со словами поддержки.
Первое место в «Зарнице 2.0» в средней возрастной группе заняла команда «Высота 2025» школы села Пышлицы, а в старшой возрастной группе — сборная «Мещерские бродяги» из школы № 4. Победители и призеры конкурса получили подарки, кубки и грамоты. Лучшие отправятся на областной этап, который пройдет 15 и 16 мая.
Детский сад досрочно построят в Мытищах
Российский турист вернулся из Таиланда с головой крокодила
Новый футбольный центр откроют в Реутове в конце года
Пять ЖК возводят в столичном Выхино-Жулебине по программе реновации
Два цикла обработки дорог ото льда провели в Подмосковье за сутки
Маск разбогател на 36 млрд после решения Трампа отложить повышение пошлин
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте