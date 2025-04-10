Муниципальный этап патриотической игры «Зарница» начался в Лосино-Петровском

В первый день состязались 11 команд в трех возрастных группах. Программа включала в себя как индивидуальные, так и отрядные испытания. Школьники продемонстрировали знания и умения в строевой подготовке, тактической медицине, радиационной, химической и биологической защите.

В состав судейской коллегии вошли преподаватели основ безопасности и защиты родины, руководители военно-патриотических отрядов, военнослужащие и ветераны «Боевого братства».

Второй этап соревнований пройдет 10 апреля на территории пейнтбольного клуба «SOVA». Тогда же определят победителей, которые представят городской округ Лосино-Петровский на областном уровне.

«Всем командам желаем удачи!» — пожелали организаторы мероприятия.