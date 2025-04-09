Муниципальный этап патриотической игры «Зарница 2.0» прошел в Серпухове

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Серпухове провели муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Свыше 200 участников из 25 команд общеобразовательных учреждений округа показали навыки в различных военно-прикладных дисциплинах.

Мероприятие прошло в Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Перед игрой участники почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. Ребят поприветствовал начальник академии генерал-майор Михаил Баитов.

Напомним, военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» развивает у подростков чувство патриотизма и военно-прикладные навыки, а также умение работать в команде. Сейчас в игре применяют цифровые технологии для подготовки к вызовам современности, например, противодействию киберугрозам и атакам беспилотных летательных аппаратов.

Победители муниципального этапа представят городской округ Серпухов на региональных соревнованиях с 17 апреля по 31 мая.

«Приятно, что школьники с интересом принимают участие в подобных состязаниях. Очень важно, что наше подрастающее поколение воспитывается в духе патриотизма и любви к Родине», — подчеркнул Врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.