Муниципальный этап патриотической игры для школьников прошел в Можайске

В парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера» в Можайске 14 апреля прошел муниципальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Участников разделили на несколько возрастных категорий, условия везде максимально приближены к реальным.

Девять отрядов из школ Можайского округа соревновались по условно-военным специальностям. Отдельно оценивали связистов, операторов беспилотных летательных аппаратов, командиров, военкоров, штурмовиков, медиков, разведчиков, инженеров-саперов и специалистов радиационной, химической и биологической защиты.

Участники провели тактическую игру на местности, отработали сердечно-легочную реанимацию на манекене и оказание помощи при условном переломе. Они стреляли по мишеням с помощью лазерного оборудования, на время надевали комплект радиационной, химической и биологической защиты и проверяли силовую выносливость. На скорость разряжали и собирали магазин автомата, демонстрировали знание истории и воинских званий.

Связисты обеспечивали расшифровку и передачу информации с помощью азбуки Морзе и радиопередатчика. Разведчики находили топографические знаки на карте в заданном квадрате и прокладывали азимутальный маршрут. Инженеры-саперы искали условное взрывное устройство с металлодетектором, а операторы беспилотных летательных аппаратов выполняли задания на точность и правильность управления.

Торжественное открытие провели руководитель Можайского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, кавалер ордена Мужества Александр Князев, руководитель местного отделения «Юнармии» Александр Горчаков, а также участник специальной военной операции, руководитель Общества «Танк-маршрут» Андрей Мунтян.

По итогам соревнований Можайский округ на следующем уровне представят команды «Патриоты России» и «Бородинец». Все этапы разработаны с учетом современных вызовов, от работы с беспилотниками до действий в условиях плотной радиоэлектронной борьбы.