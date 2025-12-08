Муниципальный этап областных Рождественских чтений прошел в Воскресенске

В Доме культуры села Ашитково 7 декабря собрались представители духовенства, педагоги воскресных и общеобразовательных школ, специалисты сферы культуры и депутаты для участия в муниципальном этапе XXIII Московских областных Рождественских чтений. Тема встречи, «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызов времени», оказалась особенно актуальной.

Участники мероприятия обсудили важные вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения. Были представлены доклады, посвященные православному воспитанию детей и молодежи, в частности, опыту «Братства православных следопытов» в укреплении традиционных ценностей. Также была затронута тема воспитания личности в условиях армейской службы, с акцентом на традиции, вызовы и перспективы.

В рамках чтений состоялось награждение педагогов воскресных и общеобразовательных школ. Отличившихся отметили за их вклад в патриотическое воспитание, сохранение исторического наследия и усердные труды в деле духовного образования детей. Особо была отмечена Ульяна Фаткулина, ставшая призером епархиального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».