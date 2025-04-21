Муниципальный этап областного турнира по шахматам прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском прошел муниципальный этап шахматного турнира «Ход Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Федерации шахмат Московской области.

В шахматном турнире принимают участие 23 муниципалитета Подмосковья. Его организаторами в Лосино-Петровском стали местное отделение «Единой России», администрация округа в лице Валентины Тропанец и специалистов управления образования и шахматный клуб при Свердловской школе № 2 под руководством директора Врама Голумяна.

В турнире приняли участие более 40 детей до 18 лет. Юные спортсмены продемонстрировали тактику и волю к победе. Победители получили право представить Лосино-Петровский на областных соревнованиях от имени городского округа.

«Шахматы — это не просто игра, это стратегия, дисциплина и память. Проводя такие турниры в год 80-летия Победы, мы отдаем дань уважения нашим героям, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах. Уверен, что сегодняшние участники станут достойными наследниками великой истории нашей страны», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.