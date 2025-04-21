Муниципальный этап областного турнира по шахматам прошел в Лосино-Петровском
В Лосино-Петровском прошел муниципальный этап шахматного турнира «Ход Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Федерации шахмат Московской области.
В шахматном турнире принимают участие 23 муниципалитета Подмосковья. Его организаторами в Лосино-Петровском стали местное отделение «Единой России», администрация округа в лице Валентины Тропанец и специалистов управления образования и шахматный клуб при Свердловской школе № 2 под руководством директора Врама Голумяна.
В турнире приняли участие более 40 детей до 18 лет. Юные спортсмены продемонстрировали тактику и волю к победе. Победители получили право представить Лосино-Петровский на областных соревнованиях от имени городского округа.
«Шахматы — это не просто игра, это стратегия, дисциплина и память. Проводя такие турниры в год 80-летия Победы, мы отдаем дань уважения нашим героям, чей подвиг навсегда останется в наших сердцах. Уверен, что сегодняшние участники станут достойными наследниками великой истории нашей страны», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.
Турнир «Ход Победы» подтвердил, что традиции патриотического воспитания и поддержки детей в Подмосковье продолжают развиваться. Такие соревнования — это важная инициатива, объединяющая память о прошлом и защиту о будущем.
«Турнир проходит в год 80-летия Великой Победы, отдавая дань уважения мужеству и подвигу советских воинов. Через шахматы, как интеллектуальный спорт, участники связывают эпохи, сохраняя историческую правду для новых поколений. Проект способствует формированию у подрастающего поколения ценностей долга, чести и любви к Родине. Юные шахматисты не только развивают стратегическое мышление, но и глубже осознают вклад своих предков в защиту Отечества», — сказал Врам Голумян.
Финал турнира пройдет 6 мая в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Реутове.