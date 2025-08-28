Муниципальный этап областного туристского слета прошел в Серпухове

Муниципальный этап прошел в Дашковской школе. Мероприятие направлено на подготовку туристских групп к безопасному проведению походов. Участники соревнований проявили силу, ловкость, смелость и командный дух.

Ребят поприветствовал директор Дашковской школы Виктор Горшков. В слете приняли участие команды из школы, на базе которой проводят соревнования, а также ребята из образовательных учреждений № 3 и № 18, Оболенской школы и гимназии в Протвине.

Они прошли сложные испытания: преодолели лабиринты, собрали палатку, оказали первую медицинскую помощь и укомплектовали походный рюкзак.

Участники справились со всеми испытаниями успешно. Они получили заряд бодрости и прочувствовали дух настоящего туризма.

В итоге победили команды Дашковской школы, школы № 3 и гимназии. Они представят Серпухов на региональном этапе.

В конце Юлию Иванову торжественно посвятили в наставники «Движения первых».