Муниципальный этап областного конкурса родительских комитетов прошел в Ленинском округе

Как рассказал заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман, собравшиеся увидели множество интересных проектов, прекрасный пример организации совместного досуга и поддержку талантливых ребят.

«Этот конкурс стал ярким примером того, как активное участие родителей может преобразить образовательный процесс, сделать его более интересным и насыщенным. Хочется отметить командный дух и сплоченность родительских коллективов», — добавил Иван Гетман.

Участники выполняли творческие задания: придумывали визитку команды, разрабатывали проект по направлению деятельности «Движения Первых» и онлайн-выставку достижений. В итоге третье место разделили между собой Видновская школа № 2, Видновский художественно-технический лицей и Видновская гимназия. Видновская школа № 11 завоевала почетное второе место. Первую ступень пьедестала заняла Бутовская школа № 2.

Гран-при конкурса вручили родительскому комитету Видновской школы № 7. Команда представит Ленинский округ на областном турнире.

«Мы уверены, что опыт, полученный во время конкурса, станет отличным стимулом для дальнейшего развития родительского движения в наших школах. Мы желаем удачи команде, которая представит Ленинский округ на региональном этапе, и поздравляем всех участников с прекрасным прохождением конкурса», — сказала председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.