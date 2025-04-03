Муниципальный этап областного конкурса родительских комитетов прошел в Ленинском округе
В Лопатинской школе Ленинского городского округа прошел муниципальный этап областного конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых». Участниками мероприятия стали 18 школьных команд.
Как рассказал заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман, собравшиеся увидели множество интересных проектов, прекрасный пример организации совместного досуга и поддержку талантливых ребят.
«Этот конкурс стал ярким примером того, как активное участие родителей может преобразить образовательный процесс, сделать его более интересным и насыщенным. Хочется отметить командный дух и сплоченность родительских коллективов», — добавил Иван Гетман.
Участники выполняли творческие задания: придумывали визитку команды, разрабатывали проект по направлению деятельности «Движения Первых» и онлайн-выставку достижений. В итоге третье место разделили между собой Видновская школа № 2, Видновский художественно-технический лицей и Видновская гимназия. Видновская школа № 11 завоевала почетное второе место. Первую ступень пьедестала заняла Бутовская школа № 2.
Гран-при конкурса вручили родительскому комитету Видновской школы № 7. Команда представит Ленинский округ на областном турнире.
«Мы уверены, что опыт, полученный во время конкурса, станет отличным стимулом для дальнейшего развития родительского движения в наших школах. Мы желаем удачи команде, которая представит Ленинский округ на региональном этапе, и поздравляем всех участников с прекрасным прохождением конкурса», — сказала председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.