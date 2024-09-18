Муниципальный этап областного конкурса юных педагогов прошел в Воскресенске

В Воскресенске состоялось первое испытание участников муниципального этапа областного конкурса «Педагогический дебют». В нем приняли участие 13 молодых педагогов из 12 общеобразовательных организаций городского округа.

Конкурсанты представили свои работы на суд жюри, которое оценивало умение молодых педагогов внедрять инновационные идеи в свою профессиональную деятельность, а также их способности к анализу и обобщению. Особое внимание уделялось общей профессиональной эрудиции, культуре публичного выступления и умению взаимодействовать с аудиторией.

По мнению жюри, все конкурсанты достойно справились с первым испытанием, продемонстрировав высокий уровень подготовки и творческого подхода. Наибольшее количество баллов по итогам первого этапа набрали учитель английского языка лицея имени Стрельцова Эвелина Корчагина, учитель истории и обществознания Москворецкой гимназии Сабрина Мустафина и учитель русского языка и литературы школы № 3 Даниил Невлютов.

Эти педагоги проявили себя как настоящие профессионалы, готовые к дальнейшему развитию и совершенствованию в своей педагогической деятельности. Впереди участников ждут новые испытания и возможности для самореализации в рамках конкурса.

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