Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов прошел в Чехове

Состязание «Живая классика» состоялось 11 и 12 марта в Центральной детской библиотеке. Участие в нем приняли 45 школьников с пятого по 11 классы, успешно прошедшие школьный отбор.

В первый день выступали ученики пятых-седьмых классов, во второй — восьмых-девятых и 10–11 классов. Конкурсанты читали отрывки из прозаических произведений XVIII–XXI веков в трех номинациях: классическая и современная литература, а также научная фантастика — номинация, появившаяся в этом году.

Жюри оценивало грамотность речи, дикцию и артистизм. Победителями муниципального этапа стали Эмилия Мзокова из седьмого класса школы Чехов-2 (с отрывком «Зоя» Сергея Алексеева) и восьмиклассник Максим Славецкий из гимназии № 2 (с произведением «Кинодрама» Михаила Зощенко). Они представят округ на региональном этапе.

Дипломами призеров наградили еще шесть участников: Анастасию Бирюкову, Анастасию Брулевич, Екатерину Вилигурскую, Злату Чувелеву, Диану Алексееву и Марию Глущенко. Все победители и призеры получили грамоты и памятные призы.

Конкурс «Живая классика» проводится с 2011 года. За это время в нем приняли участие более 10 миллионов школьников из 85 регионов России и 80 стран мира.