Муниципальный этап конкурса «Учитель года» прошел в Воскресенске

Муниципальный этап конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2025» и «Воспитатель года Подмосковья — 2025» прошел во Дворце культуры «Юбилейный». Педагогов поздравил глава округа Алексей Малкин.

Алексей Малкин отметил, что воспитатели, учителя и педагоги — люди, играющие первостепенную роль в развитии каждой личности. Он поздравил победителей, которые представят Воскресенск в следующем этапе.

«От всего сердца поздравляю обладателей малых и больших Пеликанов! Они будут представлять педагогическое сообщество городского округа Воскресенск на областном конкурсе в 2025 году» — сказал Алексей Малкин.

Отметим, в следующий этап прошли воспитатель дошкольного отделения лицея № 22 Вера Погонялина и учитель истории в гимназии № 1 Данила Борисов.

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