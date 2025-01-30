Муниципальный этап конкурса «Учитель года» прошел в Химках

Лучшего педагога на муниципальном уровне определили в Химках. Участие в первом этапе Всероссийского конкурса приняли 19 человек.

Участники конкурса преодолели три испытания, каждое из которых проверяло их навыки, лидерские качества и профессионализм. Лучшим педагогом округа по итогам муниципального этапа состязаний стал учитель обществознания лицея № 15 Юрий Семешин.

«Мне очень понравился этот опыт. Особенно приятно было встретить большое количество единомышленников — все конкурсанты очень любят свою работу и постоянно развиваются в профессиональной деятельности», — отметил Юрий Семешин.

Одним из критериев оценивания были инициативы в области образования. Так, каждый участник представил методические практики организации учебного процесса и воспитания школьников. Также педагоги организовывали тематические лекции и мастер-классы.