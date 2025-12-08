Муниципальный этап конкурса «Учитель года» начался в Волоколамском округе

Первый этап муниципального конкурса «Учитель года Подмосковья» прошел в школе № 2 в Волоколамске. Свои методы и наработки представили девять педагогов из образовательных учреждений муниципалитета.

В этом году в конкурсе участвуют Александр Муравьев из Волоколамской школы № 2, Юлия Ульянова (школа № 3), Кристина Грицан из гимназии № 1, Вероника Бурцева (Сычевская СОШ), Марина Сидорова (Осташевская СОШ), Екатерина Морозова (Детгородковская СОШ), Дина Каримова (Привокзальная СОШ), Елена Рябова (Ярополецкая СОШ) и Арина Газимагомедова (Спасская СОШ).

Учителя рассказали о технологиях, которые применяют на уроках. Многие используют искусственный интеллект, современные образовательные тренды и интерактивные сервисы. Например, голосовые помощники помогают в создании заданий, а платформа «Skysmart Класс» — в подготовке упражнений с автопроверкой.

На следующих этапах конкурса педагогам предстоит провести открытые уроки, классные часы и мастер-классы. По итогам в середине декабря определят победителя, который примет участие в региональном этапе конкурса.