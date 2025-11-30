Муниципальный этап конкурса «Тот самый физрук» прошел в Подольске
В Подольске состоялся муниципальный этап регионального конкурса «Тот самый физрук», который собрал учителей физкультуры и их учеников из местных школ. Мероприятие прошло при поддержке общественного движения «Здоровое Отечество» и Школьной лиги Московской области.
Церемонию открытия посетили заместитель главы Подольска Вадим Буров, руководитель Московского отделения «Здоровое Отечество» Илья Пискунов и чемпион мира по боксу Федор Чудинов, который также стал амбассадором движения «Защитники Отечества». Федор Чудинов зарядил участников энергией, проведя разминку перед началом соревнований.
«Не сдавайтесь, двигайтесь дальше, даже если сегодня что-то не получилось. Удачи всем», — обратился к участникам чемпион.
Конкурс направлен на поддержку талантливых педагогов и привитие школьникам любви к спорту и здоровому образу жизни. В борьбе за выход в финал приняли участие около 70 человек — учащихся старших классов и их наставников, не старше 39 лет.
«Мы хотим показать важность профессии учителя физической культуры для детей, ведь он является проводником в мир спорта», — отметил Илья Пискунов.
Участники конкурса должны были пройти четыре упражнения: отжимания, пресс, наклоны и прыжки в длину. Отметим, 10 лучших команд по суммарным результатам получат право участвовать во втором этапе, который запланирован на 18 декабря.
Финалисты конкурса смогут выиграть денежное вознаграждение от 50 до 150 тысяч рублей на покупку инвентаря для своих школ.