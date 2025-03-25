Муниципальный этап конкурса родительских комитетов прошел в Балашихе

В Балашихе прошел муниципальный этап конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых», организованный в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера». В мероприятии приняли участие 13 команд из 4-8 классов школ города.

В состав жюри вошли: депутат горсовета Балашихи Марина Жирова; заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова; представитель Общественной палаты, директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радуга» Елена Малькова; председатель местного отделения «Движение Первых» Ирина Фролова; директор Учебно-методического центра Татьяна Рожкова; ее заместитель Татьяна Плодистая; методист Учебно-методического центра Татьяна Хмылева; ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в области патриотического воспитания граждан «Российский детско-юношеский центр» Екатерина Трофимова; заместитель директора школы № 30 Татьяна Шеремет; педагог Дворца творчества детей и молодежи Татьяна Никитина; председатель молодежного парламента при Совете депутатов Балашихи, заместитель директора школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов Виктория Терентьева.

Участники представили портфолио на выставке «Секреты дружного класса», продемонстрировав оригинальность и творческое оформление работ. Также были защищены проекты «Семья и Школа: развиваемся вместе» и показаны видеовизитки «Наш весёлый дружный класс».

Заместитель начальника управления по образованию Людмила Мартынова отметила значимость конкурса для поддержки родительских объединений и взаимодействия родителей со школой. Она подчеркнула, что победители в каждой параллели будут представлять округ на областном этапе.

Региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята», член Общественной палаты Московской области Святослав Громов подчеркнул важность совместной работы родителей и педагогов в воспитании подрастающего поколения.

Конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых» — это новый проект, стартовавший в Подмосковье в 2025 году. Его поддержали Родительский совет при Министерстве образования Московской области и «Движение Первых». Цель конкурса — выявление лучших практик взаимодействия общеобразовательных организаций города и родительских комитетов в воспитании обучающихся.