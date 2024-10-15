Муниципальный этап конкурса по робототехнике прошел в лицее «Авиатика» в Лобне

В городском округе Лобня в Инженерно-техническом лицее «Авиатика» провели муниципальный этап конкурса по робототехнике. Лучшие участники выступят на соревнованиях областного уровня.

На муниципальном этапе конкурса по робототехнике воспитанники лицея «Авиатика» показали свои таланты, умения и креативность в создании и программировании роботов. Школьники работали как индивидуально, так и в командах. Обучают ребят научные руководители Сергей Огарков и Анастасия Ефремова. Далее учеников ждет областной этап конкурса.

Напомним, Инженерно-технический лицей «Авиатика» распахнул свои двери для юных лобнинцев в этом учебном году. Заведение приняло свыше 2000 школьников. Руководство учреждения развивает направления внеурочной деятельности и налаживает сотрудничество с известными российскими университетами для профориентации своих воспитанников.

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