Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» прошел в Лосино-Петровском

В Лосино-Петровском округе завершился муниципальный этап областного конкурса молодых специалистов «Педагогический дебют-2025». Это важное событие, которое помогает раскрыть потенциал наших талантливых педагогов и поддержать их.

Пять участниц боролись за победу в трех этапах конкурса. Среди них: презентация «У меня это хорошо получается», проведение учебного занятия и публичное выступление.

Некоторые из них педагоги уже не в первом поколении. Также поддержать коллег пришла лидер муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют-2024» — учительница начальных классов Биокомбинатовской школы Елизавета Смирнова.

По итогам всех испытаний победительницей стала учитель математики и информатики школы № 2 имени Дагаева Анастасия Артемова. Она представит городской округ на региональном этапе конкурса.

«Молодые педагоги — это наши самые ценные инвестиции в будущее, и они уже доказывают, что являются достойными преемниками славных традиций», — отметила заместитель главы Валентина Тропанец.