Муниципальный этап конкурса «Педагог года» начался в Жуковском

Восемь учителей и шесть воспитателей поборются за победу на профессиональном состязании в Жуковском. Они выступят в двух номинациях.

Свои навыки педагоги продемонстрируют в номинациях «Учитель года» и «Воспитатель года». За первое место будут бороться учителя из гимназии № 1, школ № 5,8,9,10,12,13 и лицея № 14, а также шесть воспитателей из дошкольных отделений школ № 5,6,9,12,15.

Уже прошло испытание «Методическая мастерская». На нем конкурсанты показали, как применяют современные образовательные технологии, интерактивные методы и развивают проектную деятельность.

Финал конкурса «Учитель года» уже прошел в сентябре в региональном доме правительства Московской области. В него попали пятеро лауреатов, в том числе учитель физики гимназии № 1 из Жуковского Кирилл Стремоусов.

Всего участие в профессиональном состязании приняли 57 педагогов. Ранее они стали лучшими на муниципальных этапах.