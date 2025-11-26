Муниципальный этап конкурса «Педагог года» начался в Серпухове

В Серпухове открыли муниципальный этап областного конкурса «Педагог года — 2025», который продлится до 19 декабря. В нем примут участие 32 учителя.

В состав жюри вошли Александр Лысиков — директор Губернского колледжа, Народный учитель Российской Федерации, почетный гражданин Московской области и Серпухова, Оксана Евдокимова — председатель Комитета по образованию, Татьяна Клочко — обладатель нагрудного знака «Почетный наставник», председатель Серпуховского профсоюза работников образования и науки, Татьяна Трифаненко — заместитель председателя Комитета по образованию, а также Нина Горина — начальник отдела дополнительного образования.

Муниципальный этап продлится с 25 ноября по 19 декабря 2025 года. Испытания «Урок» и «Классный час» проведут в школе № 2. Итоги подведут 19 декабря в Дашковской школе.

«Отрадно видеть, как с каждым годом конкурс привлекает все больше увлеченных молодых специалистов. Их стремление к профессиональному росту, жажда новых знаний и желание черпать бесценный опыт у старших наставников — это залог не только их личного успеха, но и процветания всей системы образования. Всем участникам конкурса желаю креативного подхода к выполнению заданий, смелых открытий и громких побед», — отметила заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.