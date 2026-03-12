Муниципальный этап конкурса юных чтецов прошел в Воскресенске

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова поприветствовала участников и пригласила их также попробовать свои силы в конкурсе начинающих поэтов «И просыпается поэзия во мне». Она пожелала чтецам удачи и вдохновения.

Школьники из образовательных учреждений округа декламировали отрывки из любимых художественных произведений. Каждый участник показал не только артистизм, но и глубину понимания текста, знание русской и зарубежной литературы. Выступления оценивало жюри, которое отметило высокий уровень подготовки многих ребят.

Конкурс «Живая классика» позволяет выявить и поддержать талантливых детей, прививает интерес к чтению и развивает культуру речи. Для многих школьников участие в таком состязании становится первым шагом к творческому росту и новым победам.