Муниципальный этап конкурса юных чтецов прошел в Дмитрове

В Доме детского творчества «Радуга» 3 и 4 марта состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Участие в творческом состязании приняли 65 школьников из 23 школ округа и воспитанники центра «Фиеста».

Юные чтецы представили отрывки из произведений классической и современной литературы. В номинации «Научно-фантастическая литература» победила Дарья Федоренко из центра «Фиеста». В номинации «Классическая и современная литература» лучшими стали Сергей Степенко из гимназии «Дмитров» и Мирослава Обрывина из Яхромской школы № 1.

Победителям предстоит защищать честь округа на региональном этапе конкурса.

«Уверен, что наш округ продолжит показывать отличные результаты на всех этапах конкурса. Самое главное — что молодое поколение продолжает читать книги, развиваться и расти, опираясь на лучшие литературные традиции», — отметил глава округа Михаил Шувалов.

Конкурс «Живая классика» направлен на развитие читательского творчества и популяризацию русской литературы среди школьников, помогая воспитывать любовь к книге и совершенствовать ораторские навыки.