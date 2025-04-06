Муниципальный этап игры «Зарница» прошел в Воскресенске

Игру уже второй год подряд проводят в кадетской школе. Участниками турнира стали 16 команд из 12 школ Воскресенска. Это дети разных возрастных групп.

В течение двух дней они состязались как в личном зачете, так и в командном. Соревнования проводили с применением цифровых технологий.

Многих из ребят тренируют ветераны боевых действий. К примеру, команду военно-патриотического клуба «Шторм» подготовил ветеран боевых действий в Афганистане Алексей Семизаров.

«Мы занимались перед началом „Зарницы“. Были в Москворецкой гимназии, в 12-й и 20-й школах. Ребята схватывают на лету. В Москворецкой гимназии ребята за четыре занятия научились разбирать и собирать автомат за 22 секунды», — прокомментировал Алексей Семизаров.