Муниципальный этап игры «Зарница» прошел в Воскресенске
Школьники Воскресенска приняли участие в этапе всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Лучшая команда отправится на областной тур конкурса.
Игру уже второй год подряд проводят в кадетской школе. Участниками турнира стали 16 команд из 12 школ Воскресенска. Это дети разных возрастных групп.
В течение двух дней они состязались как в личном зачете, так и в командном. Соревнования проводили с применением цифровых технологий.
Многих из ребят тренируют ветераны боевых действий. К примеру, команду военно-патриотического клуба «Шторм» подготовил ветеран боевых действий в Афганистане Алексей Семизаров.
«Мы занимались перед началом „Зарницы“. Были в Москворецкой гимназии, в 12-й и 20-й школах. Ребята схватывают на лету. В Москворецкой гимназии ребята за четыре занятия научились разбирать и собирать автомат за 22 секунды», — прокомментировал Алексей Семизаров.
Победители муниципального этапа «Зарницы» представят городской округ Воскресенск на областном этапе всероссийской военно-патриотической игры.