Муниципальный этап игры «Зарница» прошел в Пушкино

Военно-патриотическая игра была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному в России Году защитника Отечества. Соревнования прошли на базе образовательного комплекса № 2.

В «Зарнице» приняла участие 21 команда из восьми общеобразовательных учреждений округа, представляющая три возрастные категории.

Школьники показали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков в военной и медицинской подготовке. Они продемонстрировали умение ориентироваться на местности, действовать в экстремальных ситуациях, а также знание основ военной тактики и стратегии.

Абсолютными победителями и призерами на муниципальном уровне стали команды Ашукинского образовательного комплекса и образовательного комплекса № 2, которые показали наилучшие результаты во всех дисциплинах. В число призеров также вошли команда гимназии № 10 города Пушкино и три команды образовательного комплекса № 2.