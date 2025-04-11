Муниципальный этап игры «Зарница» прошел в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском городском округе прошла военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», в которой приняли участие 18 команд из разных районов. Участники демонстрировали свои навыки на полосе препятствий, в огневой и строевой подготовке, оказывали первую медицинскую помощь и проходили тест на знание России.

Задача каждого — пройти испытания максимально быстро и без ошибок, чтобы обойти соперников. Команды разделили на две возрастные категории: среднюю (11-13 лет) и старшую (14-18 лет). Победители каждой группы будут представлять округ на региональном этапе соревнований, который состоится в сентябре.

Ранее студенты колледжей ГГТУ приняли участие в традиционной военно-спортивной игре «День призывника-2025». Программа включала такие испытания, как строевая подготовка, стрельба из пневматической винтовки, сборка автомата Калашникова, подтягивание на перекладине и другие задания.