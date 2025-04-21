Муниципальный этап игры «Зарница 2.0» прошел в Дмитрове

Военно-патриотическая игра прошла в рамках соревнований «Пока мы едины — мы непобедимы!» за Кубок управления образования округа. За победу боролись 23 команды, разделенные на среднюю и старшую возрастные группы.

На базе Инженерной школы Дмитрова собрались ребята, прошедшие серьезный отбор в своих образовательных учреждениях. Им предстояло пройти восемь сложных испытаний, продемонстрировав общевойсковую грамотность, знание тактической медицины, радиационной, химической и биологической защиты и основ российской государственности; навыки выживания в экстремальных условиях, строевую и огневую подготовку, а также пробежать военизированную эстафету.

Судьи оценивали не только уровень подготовки и время прохождения этапа, но и сплоченность и взаимовыручку членов команд. Победителями в своих возрастных группах стали Дмитровская школа № 10 и Синьковская школа № 1. Теперь они будут представлять Дмитровский округ на региональном этапе соревнований, который пройдет в мае.

«Отличная подготовка наших школьников к этой военно-патриотической игре показала: патриотизм и командный дух для них не просто слова, а настоящие ценности, которые передаются новым поколениям», — отметил глава муниципалитета Иван Курданин