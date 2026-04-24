Муниципальный этап игры «Зарница 2.0» прошел в Дмитрове

Участникам нужно было продемонстрировать не только хорошую физическую форму, но и навыки выживания в экстремальных ситуациях, умение оказывать первую медицинскую помощь, а также знания основ военно-политической подготовки. Игра получилась по-настоящему яркой, динамичной и подарила массу положительных эмоций как школьникам, так и их наставникам.

По итогам напряженных соревнований победу в старшей и средней возрастных категориях одержали команды Синьковской школы № 1. Теперь ребята будут усиленно готовиться к следующим состязаниям. Региональный турнир «Зарница 2.0» станет для них новой проверкой сил и характера.

«Это не просто игра, это кузница характера и командного духа. Сегодняшние участники доказали, что растут настоящими патриотами, готовыми и к труду, и к защите Родины. Уверен, что наши победители достойно представят Дмитровский округ на региональном этапе и покажут высокий уровень», — отметил глава муниципалитета Михаил Шувалов.