Сегодня 13:47 Муниципальный этап игры «Зарница 2.0» прошел в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Чехов

Школьники

Патриотизм

25 юнармейских отрядов собрались на базе средней школы № 10 для демонстрации своих навыков в различных дисциплинах. Соревнования открыл торжественный вынос флагов.

Первый заместитель главы муниципалитета Денис Разуваев отметил, что команды округа успешно выступают на соревнованиях самого разного ранга. «Отрадно, что в 2024 году местное отделение Юнармии заняло первое место по Московской области. Эти соревнования помогают ребятам развивать навыки работы в команде, физическую подготовку и взаимовыручку, но, самое главное, они формируют крепкие духовные и моральные ценности», — сказал Денис Разуваев.

Ребятам предстояло преодолеть марш-бросок, посостязаться в биатлоне, имитационной стрельбе из лазерной винтовки, разобрать и собрать автомат Калашникова, снарядить его магазин патронами, правильно определить международные сигналы «Земля-Воздух» и рассказать о знаках воинского отличия ВС РФ. Кроме того, более 170 юнармейцев участвовали в конкурсах: «оператор БПЛА», «Связной», «Защита от оружия массового поражения», историческом и конкурсе видеороликов на тему «Письмо бойцу».

По итогам соревнований победителем стал отряд «Орленок» Любучанской средней школы, второе место занял «Варяг»лицея № 4, а третье досталось «Панфиловцам» из средней школы № 3.