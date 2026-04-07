Муниципальный этап игры «Зарница 2.0» начался в Волоколамске

Во Дворце спорта «Лама» начались соревнования «Зарница 2.0» среди школьников Волоколамского округа. В игре участвуют 11 команд, которым предстоят три дня испытаний.

Открытие прошло при участии представителей местной власти и ветеранского сообщества. Школьников поприветствовали глава округа Наталья Козлова, председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева и глава местного отделения ветеранов Вооруженных сил Николай Воробьев. Гости подчеркнули значение таких инициатив для воспитания молодежи.

Участников разделили на две возрастные категории: от 11 до 13 лет и от 14 до 17 лет. Каждая команда состоит из десяти человек. Программа рассчитана на три дня и включает как командные, так и личные испытания.

В первый день команды прошли смотр строя и песни, а также полосу препятствий. На следующий день задания организуют на базе гимназии № 1, где участники покажут индивидуальные навыки. Завершающий этап пройдет в городском парке в формате тактической игры лазертаг.

В программу вошли элементы тактической медицины, огневая подготовка, маскировка позиций и основы военной журналистики. Отдельный блок заданий посвящен истории и государственности.

«„Зарница 2.0“ помогает ребятам учиться работать в команде, проявлять смекалку, силу духа и выносливость. Пожелала всем участникам удачи и честной борьбы», — сказала Наталья Козлова.