Муниципальный этап хорового фестиваля прошел в Можайском округе

В Можайском культурно-досуговом центре 16 декабря состоялся муниципальный этап регионального фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье». В нем приняли участие хоровые коллективы общеобразовательных учреждений Можайского округа.

Выступления прошли в двух номинациях - «Классика» и «Эстрада» - и в нескольких возрастных категориях - от самых маленьких первоклассников, до более взрослых учеников 4-9 классов.

Оценивало участников компетентное жюри, в состав которого вошли начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского округа Светлана Катальникова, педагог учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Татьяна Моренкова, преподаватель «Детской музыкальной школы №1» Елена Мицукова, преподаватель «Детской музыкальной школы №1» Маргарита Мальчикова, настоятель Воскресенского храма с. Борисово, священник Сергий Латышев.

По итогам фестиваля определены победители, которые представят Можайский округ на региональном этапе. Это: «Хор первых классов» (Школы № 1 г. Можайска, руководитель Андрей Бирюков), сводный хор «Голоса Гармонии» (Школы «Гармония» г. Можайска, руководитель Наталья Ишкова), младший хор «Веселые нотки» (Школы «Лидер», руководитель Ирина Каверина), вокально-хоровой ансамбль «Мозаика» (Школы «Лидер», руководитель Алевтина Бычкова), вокально-хоровой ансамбль «Созвездие» (Школы «Созвездие Вента», руководитель Надежда Игнатова).

Мероприятие направлено на поддержку детского и юношеского вокального творчества, возрождение традиций хорового пения.