Муниципальный этап ГТО прошел в Павловском Посаде

Школьники из Павловского Посада поучаствовали в муниципальном этапе соревнований «ГТО — командный зачет» в школе № 10. Ребята из 18 школьных команд соревновались за звание лучшей сборной.

Мероприятие прошло в спортзале школы имени В. Ф. Быковского. В нем поучаствовали учащиеся 2012–2013 годов рождения из Павлово-Посадского городского округа.

Всего за звание победителя соревновались 18 школьных команд из Павловского Посада и Электрогорска. Они прошли пять испытаний: поднимание туловища за 30 секунд, наклон вперед из положения сидя, сгибание и разгибание рук в упоре, подтягивание на высокой перекладине, прыжки в длину с места, а также командную эстафету.

Оценивали результаты тренеры-преподаватели спортивной школы Павловского Посада. Первое место заняла команда школы № 10, на втором месте расположилась команда третьего корпуса гимназии, третьими стали ребята из первого корпуса гимназии.

Отметим, что победитель муниципального этапа представит округ на региональном этапе соревнований в октябре.

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