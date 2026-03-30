Муниципальный этап Единой школьной лиги завершился в Воскресенске

Торжественная церемония закрытия прошла 27 марта во дворце культуры «Цементник». Участниками спортивного марафона стали более 550 школьников из 10 учебных заведений округа.

Шесть месяцев напряженной борьбы, командный дух и воля к победе — таким запомнится сезон 2025–2026 годов. Абсолютным чемпионом лиги стала школа имени Героя России Сергея Рыбникова. Именно ее воспитанники показали лучшие результаты по итогам соревнований.

Награды победителям и призерам на сцене дворца культуры вручил глава округа Алексей Малкин. Он поблагодарил ребят за волю к победе, характер и яркую игру, пожелав им новых спортивных вершин.

По футзалу и волейболу среди девушек отличилась команда средней общеобразовательной школы «Вектор», по волейболу среди юношей и баскетболу 3×3 среди девушек — школа имени Героя России Сергея Рыбникова, а по баскетболу 3×3 среди юношей и шахматам — Гимназия № 1. Теперь лучшим командам предстоит защищать честь округа на региональном этапе.