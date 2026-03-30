Муниципальный этап Единой школьной лиги завершился в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Торжественная церемония закрытия прошла 27 марта во дворце культуры «Цементник». Участниками спортивного марафона стали более 550 школьников из 10 учебных заведений округа.

Шесть месяцев напряженной борьбы, командный дух и воля к победе — таким запомнится сезон 2025–2026 годов. Абсолютным чемпионом лиги стала школа имени Героя России Сергея Рыбникова. Именно ее воспитанники показали лучшие результаты по итогам соревнований.

Награды победителям и призерам на сцене дворца культуры вручил глава округа Алексей Малкин. Он поблагодарил ребят за волю к победе, характер и яркую игру, пожелав им новых спортивных вершин.

По футзалу и волейболу среди девушек отличилась команда средней общеобразовательной школы «Вектор», по волейболу среди юношей и баскетболу 3×3 среди девушек — школа имени Героя России Сергея Рыбникова, а по баскетболу 3×3 среди юношей и шахматам — Гимназия № 1. Теперь лучшим командам предстоит защищать честь округа на региональном этапе.

