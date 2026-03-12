Муниципальный этап Единой Школьной Лиги по волейболу начался в Серпухове

Соревнования стартовали 12 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь». За победу борются 12 команд из разных школ муниципалитета.

Участников приветствовали глава округа Алексей Шимко и председатель окружного Совета депутатов, заслуженный тренер России Михаил Шульга. Также ребят напутствовали профессиональные спортсмены: заслуженный мастер спорта Федор Чудинов и победитель Игр стран СНГ Клим Мозжухин. Их присутствие, по мнению организаторов, стало лучшей мотивацией для юных игроков.

Единая Школьная Лига стартовала в Серпухове в ноябре прошлого года с турнира по футзалу. Теперь участники соревнуются в волейболе, демонстрируя командный дух и волю к победе.

Алексей Шимко пожелал ребятам честной игры, спортивного азарта и удачи. Он отметил, что умение совмещать учебу и спорт, работать в команде и добиваться целей — главные победы, которые останутся с ними навсегда.