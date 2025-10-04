Муниципальный этап чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» прошел в Зарайске

В муниципальном этапе чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» приняли участие активисты «Движения первых». Молодые люди проверили свои знания о родном крае.

Заместитель главы муниципального округа Зарайск Вера Алексеева пришла поддержать участников. Она пожелала игрокам успехов и расширить знания о Подмосковье.

В роли судей выступили специалисты «Движения первых» из Серебряных Прудов Виктория Лихачева и Ольга Гейнц. Это добавило мероприятию профессионализма и повысило уровень конкуренции.

«Чемпионат наглядно продемонстрировал, что изучать свой родной край можно по-разному. Игра „Мое Подмосковье“ — это увлекательный формат, который в ненавязчивой игровой форме помогает участникам лучше узнать историю, культуру, географию и интересные факты о регионе», — отметил председатель местного отделения «Движения Первых» Станислав Орлов.

Все участники получили массу положительных эмоций и новые знания. Организаторы выразили надежду на дальнейшее развитие подобных инициатив.