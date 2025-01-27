Муниципальный этап чемпионата по быстрым шахматам прошел в Истре

Соревнования уже стали доброй традицией, они проходят каждый год на протяжении многих лет. Всего в состязаниях участвовали 94 шахматиста в возрасте 14 лет и младше. Для ребят это хорошая возможность показать себя и свои способности, отлично провести время и познакомиться с новыми людьми.

Команды из четырех человек сыграли семь туров быстрых шахмат. В первом дивизионе было восемь групп, во втором — 12. Лучшей стала команда православной школы «Рождествено». Для нее это уже вторая победа подряд. Дальше юные шахматисты примут участие в областном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что школьники из Московской области заняли второе место на спартакиаде России.