Муниципальный этап чемпионата по быстрым шахматам прошел в Истре

В Истре прошел муниципальный этап спортивных соревнований по быстрым шахматам среди общеобразовательных учреждений «Белая ладья». Победители представят округ на областном этапе.
Соревнования уже стали доброй традицией, они проходят каждый год на протяжении многих лет. Всего в состязаниях участвовали 94 шахматиста в возрасте 14 лет и младше. Для ребят это хорошая возможность показать себя и свои способности, отлично провести время и познакомиться с новыми людьми.
Команды из четырех человек сыграли семь туров быстрых шахмат. В первом дивизионе было восемь групп, во втором — 12. Лучшей стала команда православной школы «Рождествено». Для нее это уже вторая победа подряд. Дальше юные шахматисты примут участие в областном этапе.