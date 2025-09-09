Муниципальный депутат Светлана Тананова провела прием жителей в Балашихе

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Балашихе состоялся личный прием граждан, который провела депутат Светлана Тананова. Несколько жителей обратились к ней с конкретными просьбами.

Так, Александр И. поднял вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в районе дома на улице Третьяка. Он попросил рассмотреть возможность установки искусственной дорожной неровности и дорожного знака «Жилая зона» для снижения скорости автотранспорта.

Еще один житель, Евгений М., обратил внимание на проблему несвоевременной уборки и вывоза мусорных отходов вблизи одного из магазинов, что приводит к антисанитарной обстановке вокруг прилегающего многоквартирного дома.

Также в ходе приема прозвучало обращение от Людмилы М., которая высказала пожелание о строительстве в Балашихе современного кинотеатра, а также подняла тему качества благоустройства дворовой территории в своем микрорайоне.

По каждому из поступивших обращений депутат Светлана Тананова дала подробные разъяснения, некоторые вопросы были взяты на личный контроль для дальнейшего взаимодействия. Заявителям разъяснен дальнейший алгоритм действий и сроки возможного решения поднятых проблем.

«Мы продолжаем планомерную и системную работу по поддержке граждан и оперативному решению их повседневных проблем. Личный прием — это одна из самых эффективных и прямых форм диалога между властью и жителями», — отметила Светлана Тананова.

Напоминаем, что каждый житель округа может обратиться в Общественную приемную партии «Единая Россия» по следующим адресам: городской округ Балашиха, улица Парковая, 7 и микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, 11. Телефон для записи: 8 (985) 193-64-03.